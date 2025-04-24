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"بتواجد ثنائي محترف".. قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة في بطولة أمم أفريقيا

07:47 م الخميس 24 أبريل 2025
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    منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب ضد الجزائر (2)
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    منتخب مصر للشباب ضد المغرب
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه عن القائمة النهائية للفراعنة، لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للشباب، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 17 مايو المقبل، في مصر بعد اعتذار كوت ديفوار عن استضافة البطولة.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب لبطولة أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد محمد وأحمد أيمن.

خط الدفاع: يوسف سيد، أحمد محمد عابدين، عبد الله بوستنجي، محمد جمال، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا، محمد السيد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام، محمد عاطف، محمد عبد الله، عمر أسامة، أحمد أبو الفتح، عمر خالد بيبو، عمر خضر ومحمد رأفت.

خط الهجوم: مهند محمد أحمد، عمرو محمد فتحي، محمد هيثم ومحمد زعلوك.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "جنوب أفريقيا، سيراليون، زامبيا وتنزانيا".

وشهدت قائمة منتخب للشباب المشاركة في البطولة، تواجد الثنائي المحترف عمرو خالد بيبو لاعب أراوا السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

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