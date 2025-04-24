مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
19:00

بتروجيت

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
21:30

بلد الوليد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

رايو فاييكانو

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الخدمات العامة

- -
20:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

ممدوح عباس يثير الجدل من جديد برسالة غامضة: "عايزين مصيبة"

06:34 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد ستيلينبوش (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد ستيلينبوش (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد ستيلينبوش (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (13)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (9)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (16)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (14)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (6)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (11)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (15)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (16)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (12)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (10)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس".

ونشر ممدوح عباس عبر حسابه رسالة غامضة وكتب: "انهيت منذ دقائق مكالمة تليفونية استمرت عشرون دقيقة مع الكابتن حسين لبيب هو فيه حاجه؟".

وأضاف: "ولا عايزين مصيبة وتشبعوا فيها لطم".

ويرتبط ممدوح عباس بعلاقة قوية مع مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، وكان قد سبق ووعد جمهور الزمالك في رسالة عبر حسابه بتدعيمه بصفقتين من العيار الثقيل، تعويضًا لرحيل أحمد مصطفى زيزو.

وكانت بداية الجدل بمنشور كتبه ممدوح عباس اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة اكس: "كلما غاب عني صوت الكابتن حسين لبيب دخلت في قلبي الطمأنينة أن الزمالك بخير".

واختتم:"أرجو من الله العلي القدير أن يديم غيابه عليا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ممدوح عباس حسين لبيب رسالة ممدوح عباس أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب