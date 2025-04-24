ممدوح عباس يثير الجدل من جديد برسالة غامضة: "عايزين مصيبة"

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس".

ونشر ممدوح عباس عبر حسابه رسالة غامضة وكتب: "انهيت منذ دقائق مكالمة تليفونية استمرت عشرون دقيقة مع الكابتن حسين لبيب هو فيه حاجه؟".

وأضاف: "ولا عايزين مصيبة وتشبعوا فيها لطم".

ويرتبط ممدوح عباس بعلاقة قوية مع مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، وكان قد سبق ووعد جمهور الزمالك في رسالة عبر حسابه بتدعيمه بصفقتين من العيار الثقيل، تعويضًا لرحيل أحمد مصطفى زيزو.

وكانت بداية الجدل بمنشور كتبه ممدوح عباس اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة اكس: "كلما غاب عني صوت الكابتن حسين لبيب دخلت في قلبي الطمأنينة أن الزمالك بخير".

واختتم:"أرجو من الله العلي القدير أن يديم غيابه عليا".