مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
19:00

بتروجيت

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
21:30

بلد الوليد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

رايو فاييكانو

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الخدمات العامة

- -
20:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

إيقاف معلق مباراة الزمالك وحرس الحدود لمدة شهر

05:57 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (8)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (6)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسموحة (11)_5
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسموحة (17)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسموحة (3)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف معلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت في الجولة الثانية يوم 13 أبريل.

وجاء بيان المجلس الأعلي للإعلام بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، إذ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه اليوم الخميس القرارات التالية:

" استدعاء الممثل القانوني لقناة «النهار» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

وواصل البيان: "كما قرر المجلس إحالة دعاء سهيل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور/ طارق سعده، لإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

واختتم المجلس الأعلي في بيانه: "كما أعلن المجلس اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في «دوري نايل»، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وحرس الحدود الزمالك حرس الحدود معلق مباراة الزمالك محمد البوشي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب