إيقاف معلق مباراة الزمالك وحرس الحدود لمدة شهر

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف معلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت في الجولة الثانية يوم 13 أبريل.

وجاء بيان المجلس الأعلي للإعلام بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، إذ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه اليوم الخميس القرارات التالية:

" استدعاء الممثل القانوني لقناة «النهار» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

وواصل البيان: "كما قرر المجلس إحالة دعاء سهيل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور/ طارق سعده، لإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

واختتم المجلس الأعلي في بيانه: "كما أعلن المجلس اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في «دوري نايل»، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية".