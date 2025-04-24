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ماذا يقصد ممدوح عباس برسالته لحسين لبيب؟ مصدر يكشف مفاجأة

05:11 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 13 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك (2)
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    حسين لبيب رئيس الزمالك
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    حسين لبيب
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    حسين لبيب 3
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
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    حسين لبيب
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كتب- محمد خيري:

أثار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل خلال الساعات الماضية، برسالة غامضة لرئيس النادي الأبيض الحالي حسين لبيب.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كلما غاب عني صوت الكابتن حسين لبيب دخلت في قلبي الطمأنينة أن الزمالك بخير.. فأرجو من الله العلي القدير أن يديم غيابه عليا".

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن العلاقة بين حسين لبيب وممدوح عباس جيدة، خاصة وأن "عباس" من أكبر رجال الأعمال المحبين للزمالك في مصر، ويسعى دائما لدعم الأبيض بكل قوة.

وأوضح المصدر أن رسالة ممدوح عباس ربما يقصد بها مدح المجلس، وليس العكس، خاصة مع بدء العمل على الفرع الثاني للنادي في مدينة 6 أكتوبر، الذي يعد متنفس مادي كبير للزمالك في المستقبل، ولم يحتاج النادي وقتها للداعمين.

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ممدوح عباس حسين لبيب أخبار الزمالك نادي الزمالك
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