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بيراميدز بالزي الأساسي في مواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

04:48 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
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كتب- محمد خيري:

عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

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بيراميدز فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وأورلاندو
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