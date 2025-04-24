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"يتوعد بمقاضاته".. مدحت شلبي يخرج عن صمته ويكشف سبب غيابه عن الشاشة

03:46 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    سحر نوح وزوجها المعلق مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية، وسبب ابتعاده عن الظهور التلفزيوني في الفترة الحالية.

وقال مدحت شلبي في فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "النهارده صحيت من النوم لاقيت اكتر من 40 مكالمة ورسالة، وكلمهم بيسألوني سلامتك مالك عندك إيه وأنا مش فاهم فيه ايه بصراحة".

أضاف: "أحد أصدقائي بعتلي سكرين شوت لأحد الأشخاص، كاتب أني في العناية المركزة إني في العناية المركزة وتعبان جدا، وده عيب بصراحة وأنا هرفع قضية عليه طبعا لأنه أزعج الناس عليا".

واختتم تصريحاته: "عدم ظهوري في التلفزيون دي مش بتاعتي أنا، إدارة القناة بتجهز البرامج وبتاخد بعض الإجراءات، وسوف نعود مرة أخرى بشكل أقوى ولدينا تغطية حصرية لمباريات كأس العالم".

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مدحت شلبي الإعلامي مدحت شلبي أخبار الرياضة الدوري المصري
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