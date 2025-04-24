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"أرجو من الله أن يديم غيابك عليا".. ممدوح عباس يوجه رسالة غامضة لرئيس الزمالك

02:59 م الخميس 24 أبريل 2025

ممدوح عباس

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كتب- محمد خيري:

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة غامضة إلى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أمس الأربعاء": "كلما غاب عني صوت الكابتن حسين لبيب دخلت في قلبي الطمأنينة أن الزمالك بخير.. فأرجو من الله العلي القدير أن يديم غيابه عليا".

جدير بالذكر أن ممدوح عباس، يعد حاليا أكبر الداعمين لنادي الزمالك للخروج من الأزمات، وكشف في وقت سابق، عن مساهمته في صفقتين لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن أمس إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

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ممدوح عباس الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخبار الزمالك
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