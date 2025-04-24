"بين الفن والوطنية".. حكاية حفل أم كلثوم داخل النادي الأهلي

كتبت- هند عواد:

يحتفل النادي الأهلي، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بمرور 117 عامًا على تأسيسه. في هذا اليوم، قرر عمر بك لطفي تدشين نادي مصري في القاهرة، بعد عام من تأسيس نادي "الرياضة العامة" في الإسكندرية على يد أنجيو بولاناكي.

وكان هدف عمر بك لطفي من تأسيس الأهلي في القاهرة أن يكون مقرًا لتجمع طلبة المدارس العليا وخريجيها. كما كان لاختيار اسم "الأهلي" دلالة قوية، إذ أن ترجمته الإنجليزية تعني "ناشيونال" (أي "وطني").

منذ تأسيسه، كان للنادي الأهلي دور وطني بارز، حيث أسسه رجال وطنيون في وقت كانت فيه مصر تشهد موجة من الغضب الشعبي، وكان مصطفى كامل يقود حملته ضد الاحتلال البريطاني، بينما كانت هناك دعوات لتمصير الاتحادات.

حكاية حفل أم كلثوم داخل النادي الأهلي

في عام 1944، شهد النادي الأهلي حدثًا استثنائيًا، حيث أحيَت كوكب الشرق، أم كلثوم، حفلاً غنائيًا داخل أروقته. لم يكن هذا الحفل مجرد حدث فني، بل حمل في طياته رمزية وطنية قوية، خاصة في ظل الظروف السياسية التي كانت تحيط بمصر في تلك الفترة.

تم تنظيم الحفل في وقت كان فيه الشعب المصري يواجه تحديات كبيرة، إذ كان البريطانيون يفرضون رقابة مشددة على أخبار الملك فاروق. لكن الصحفي مصطفى أمين كان له رأي آخر، إذ بذل جهودًا كبيرة لإقناع الملك بحضور هذا الحفل.

كان الحفل سيذاع مباشرة عبر الإذاعة، وكان حضور الملك فاروق فرصة لإرسال رسالة قوية إلى الشعب المصري في وقت كان فيه الإعلام الرسمي ممنوعًا من نشر أخبار عن الملك.

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