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"اللهم اجرنا في مصيبتنا".. حادث مروع لنجم الأهلي السابق وتهشم سيارته (صور)

02:40 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث سيارة أحمد يلال
  • عرض 4 صورة
    سيارة أحمد بلال لعد الحادش
  • عرض 4 صورة
    تهشم سيارة أحمد بلال
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كتب- محمد خيري:

تعرض أحمد بلال نجم الأهلي السابق، لحادث مروع بسيارته، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر أحمد بلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي صور لتهشم سيارته عقب الحادث وكتب: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وماشاء فعل .. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها".

وحرص عدد كبير من المتابعين على دعم أحمد بلال ومساندته والدعاء له، بالعوض القريب، مؤكدين أن الأهم خروجه دون خسائر جسدية، وتمتعه بالصحة والعافية.

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الأهلي أحمد بلال أخبار الأهلي النادي الأهلي نجم الأهلي السابق
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