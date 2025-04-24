"اللهم اجرنا في مصيبتنا".. حادث مروع لنجم الأهلي السابق وتهشم سيارته (صور)

كتب- محمد خيري:

تعرض أحمد بلال نجم الأهلي السابق، لحادث مروع بسيارته، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر أحمد بلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي صور لتهشم سيارته عقب الحادث وكتب: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وماشاء فعل .. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها".

وحرص عدد كبير من المتابعين على دعم أحمد بلال ومساندته والدعاء له، بالعوض القريب، مؤكدين أن الأهم خروجه دون خسائر جسدية، وتمتعه بالصحة والعافية.