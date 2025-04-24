مدرب صنداونز يتحدى: لا تنظروا لمباراة العام الماضي طريقة كولر اختلفت

كتب- محمد خيري:

أكد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز، أن فريقه جاهز لمواجهة الغد أمام الأهلي، مؤكدا أن الظروف مختلفة عن المباراة الماضية.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز في السابعة مساء غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال كاردوزو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا سعيد بالتواجد في مصر مرة أخرى مازالت ذكريات نهائي العام الماضي في تفكيري، ولحظة نصف النهائي هي هامة جدا بالنسبة لي".

أضاف: "أتوقع أن تكون المباراة متوازنة بين الفريقين، مباراة العام الماضي مختلفة كليا عن مباراة غدًا، رحل عدد من اللاعبين عن الأهلي وجاء آخرين، وبالتأكيد طريقة لعب مارسيل كولر اختلفت".

أكمل: "دعونا ننتظر مباراة الغد لنرى ماذا سيحدث، ومباراة العام الماضي من التاريخ وهدفنا كتابة التاريخ والفوز بمباراة غدًا".

جدير بالذكر، أن كاردوزو كان المدير الفني لفريق الترجي التونسي، خلال نهائي العام الماضي الذي كان أمام الأهلي، وانتهى بتتويج الأحمر.

وكانت مباراة الذهاب، بين الأهلي وصنداونز، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم في بريتوريا، ويحتاج الأحمر، لتحقيق الفوز بأي نتيجة غدا من أجل التأهل للمباراة النهائية.