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الشناوي قبل مواجهة صنداونز: "الجميع يعلم من هو الأهلي نحن أبطال أفريقيا"

02:12 م الخميس 24 أبريل 2025
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    محمد الشناوي (3) (1)
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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كتب- محمد خيري:

تحدث محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، عن مواجهة صنداونز، المقرر لها غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الإياب ضد صنداونز صعبة جدا في ظل طموحات كل فريق في الفوز والتأهل للنهائي".

أضاف: "نعلم قوة صنداونز جيدا، وصفوفهم المنظمة، ولاعبي الأهلي مستعدون بشكل جيد وفي حالة تركيز كبيرة لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وأكمل: "الجميع يعلم من هو الأهلي، ونلعب وسط جمهورنا بهدف واحد وهو الفوز، ولدينا ثقة في أنفسنا لأننا أبطال إفريقيا".

واختتم تصريحاته: "لدينا هدف واحد نسعى إليه وهو إسعاد الجماهير وتحقيق التأهل السادس على التوالي لنهائي دوري الأبطال وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق".

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