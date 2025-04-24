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"لا نريد ركلات الترجيح وأثق في الجماهير".. تصريحات مارسيل كولر قبل مواجهة صن داونز

01:44 م الخميس 24 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة صن داونز المقرر لها مساء غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقاء صن داونز سيكون قويا و صعبا جدا، خاصة بعد التعادل السلبي في مواجهة الذهاب، لكننا مستعدون وجاهزون للمباراة، وأثق في دعم الجماهير لنا طوال اللقاء، منذ البداية حتى النهاية وهو ما يمنحنا دوافع أكبر لحسم التأهل إلى النهائي".

وأضاف: "هدفنا محدد وهو الفوز فقط، أي تعادل يصب في مصلحة صن داونز باستثناء التعادل السلبي الذي يصل بنا لركلات الترجيح ولا نريد ذلك، لهذا السبب هدفنا هو الفوز فقط، نعلم أن المنافس قوي لكنني لا أهتم بالنتائج السابقة والإحصائيات، وتركيزنا على المباراة فقط، لإسعاد الجماهير".

واختتم كولر: "أعلم أن حارس مرمى صن داونز مميزا في ركلات الترجيح التي يكون لها حسابات خاصة، لكن لدينا حارس مرمى قوي جدا أيضا، وسبق له التصدي للعديد من ركلات الترجيح، ولكل مباراة ظروف مختلفة، ونسعى للتسجيل وأثق أن اللاعبين يدركون ذلك والجميع لديه هدف واحد وهو التأهل للنهائي مرة أخرى".

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