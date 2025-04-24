يواجه الفراعنة في الافتتاح.. وصول شباب جنوب أفريقيا للقاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

كتب- محمد خيري:

وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، بعثة منتخب جنوب أفريقيا للشباب من أجل المشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة التي تنطلق الأحد القادم وتستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل بمشاركة ثلاثة عشر منتخباً تتنافس على اللقب ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكأس العالم الذي يقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر 2025.

فريق المدرب ريموند مداكا يخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى حيث يستهل مسيرته بمواجهة منتخب مصر في مباراة الافتتاح على ملعب القاهرة الدولي مساء الأحد المقبل ثم يواجه منتخب تنزانيا في 30 أبريل على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ومنتخب سيراليون 6 مايو على ملعب السويس الجديد، ويختتم مشواره في الدور الأول أمام منتخب زامبيا بتاريخ 9 مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

منتخب جنوب أفريقيا تأهل للبطولة للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن تصدر تصفيات منطقة جنوب أفريقيا (كوسافا) بثلاثة انتصارات على مالاوي (5 – 0) وليسوتو (6 – 0) وجزر القمر (2 – 0) بالمجموعة الثالثة، ثم تخطى أنجولا (1 – 0) في نصف النهائي وتفوق على زامبيا (2 – 0) في النهائي.