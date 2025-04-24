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"قبل مواجهة صنداونز".. نجم الأهلي السابق يطالب كاف بتغيير نظام البطولة

12:48 م الخميس 24 أبريل 2025
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كتب- محمد خيري:

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عليه تغيير نظام الهدف بهدفين في الأدوار الإقصائية بالبطولات الأفريقية على غرار المسابقات الأوروبية.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: "التعادل السلبي مع صن داونز الجنوب أفريقي مقلقة ولكنها جيدة للأهلي، والمواجهة لن تكون سهلة بالمرة".

وتابع: "خبرات لاعبي الأهلي سوف تساعدهم في مباراة العودة بالقاهرة من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأختتم تصريحاته: "أكرم توفيق الأقرب لتشكيل الأهلي أمام صنداونز على حساب أحمد رضا، ومن الأفضل تواجد بن شرقي على حساب جراديشار".

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز في السابعة مساء غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، بين الأهلي وصنداونز، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم في بريتوريا، ويحتاج الأحمر، لتحقيق الفوز بأي نتيجة غدا من أجل التأهل للمباراة النهائية.

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