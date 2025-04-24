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"كفاية حرام اللي بيحصل في جمهور الزمالك".. شوبير يطلق تصريحات نارية

12:44 م الخميس 24 أبريل 2025
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف قيد نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، موجها رسالة قوية لمجلس الإدارة.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "جماهير الزمالك نفسها تعبت لأن فيه ناس كتير مش عارفة قيمة الزمالك الحقيقية، في العالم العربي كله".

أضاف: "الزمالك كان عنده مشكلة وهي اللاعب المغربي خالد بوطيب، كان ليه فلوس كتير وتمت التسوية معاه، وبدأ الزمالك كمان السداد، وبعدين توقف النادي عن الدفع".

وأكمل: "الرقم حوالي 950 ألف دولار، واللي عرفته أن الزمالك مدفعمش بسبب الالتزامات اللي على النادي، وهنا الجماهير اتكلمت وقالت مهو انتوا اللي جيتوا وقولتوا إحنا ملتزمين وعندنا حلول".

وتابع: "المبلغ المستحق على الزمالك كبير، حوالي 60 مليون جنيه، وعمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، قال أن النادي ملتزمش بدفع باقي المستحقات، ولكن في المرحلة المقبلة سوف يتم السداد".

واختتم تصريحاته: "أنا بقول بقى كفاية حرام اللي بيحصل مع جمهور الزمالك حتى لو تراكمات قديمة، أنت مجلس الإدارة عليك حل الأزمات، لأنك تعلم تماما الأزمات من قبل التواجد في المجلس، وعليك أن تتصرف، لأن ما ينفعش كل سنة اللاعيبة تمشي منك، ده لا يليق بحجم نادي الزمالك".

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