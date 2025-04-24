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"كنت بشوفه أكتر من عيلتي ومش هعمل زيه".. لاعب الزمالك يوجه رسالة نارية لـ زيزو

11:53 ص الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

وجه التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، رسالة قوية لزميله أحمد سيد زيزو، بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة، واقترابه من الانضمام للنادي الأهلي.

قال حمزة المثلوثي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زيزو كان أكثر لاعب قريب مني قبل الإصابة وكنت بشوفه أكتر ما بشوف عيلتي.. بس عمري ما توقعت إنه يمشي بهذا الشكل".

أضاف: "كنت بتمنى زيزو يفكر زي شيكابالا ويستفاد بحب جماهير الزمالك له.. ولكن هو قراره وحر في اختياراته".

أكمل: "الزمالك بجماهيره لن يقف على أي لاعب وزيزو اختار طريقه، نادي الزمالك باقي وعايش بسبب جماهيره وهما العنصر الأهم في نادي الزمالك".

وتابع: "ربنا يوفق زيزو و لكن إحنا في الزمالك رحل مننا لاعبين كتير والزمالك فضل مكمل في طريقه، ولن أتحدث عنه بشكل سئ لأنه كان زميل لي".

واختتم تصريحاته: "لو كنت مكانه وأنا بالفعل عقدي ينتهي بنهاية الموسم .. لن أرحل إلى الأهلي".

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