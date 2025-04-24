قصة صورة تسببت في تغريم الزمالك نحو 121 مليون جنيه

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وانضم خالد بوطيب إلى الزمالك في يناير 2019، قبل أن يرحل بعد عام واحد (يناير 2020)، وشارك اللاعب مع الأبيض في 24 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي، إن خالد بوطيب يتبقى له 983 ألف يورو، من مستحقاته التي كانت تقدر نحو 2 مليون و 400 ألف يورو (ما يقرب من 121 مليون جنيه مصري).

قصة صورة تسببت في أزمة خالد بوطيب مع الزمالك

قبل رحيل بوطيب عن الزمالك، نشبت أزمة بين الثنائي، بسبب نشر صورة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "إنستجرام"، لاحتفال لاعبي الفريق أثناء التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019، وحذف بوطيب من الصورة.

وأبدى بوطيب دهشته من إزالة صورته، وأعاد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق مستخدما رمز تعبيري ضاحك.

وعلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك آنذاك، على حذف صورة بوطيب، وقال في تصريحات تلفزيونية: "تمت محاسبة الشخص الذي حذف صورة بوطيب من احتفالات الفريق الأبيض، وتم التنبيه على عدم القيام بأي فعل على صفحة النادى الرسمية إلا بعد الرجوع لمجلس الإدارة، خاصة وأن اللاعب المغربي ذو خلق وساهم في حصد الزمالك للبطولة".

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