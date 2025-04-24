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كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة صنداونز

11:27 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة صندوانز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز في السابعة مساء غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي اللمسات النهائية على خطة الأحمر المناسبة، لمواجهة صنداونز، خلال المران الختامي اليوم على ملعب النادي قبل الدخول لمعسكرا مغلقا.

ويعمل "كولر"، على تحفيز اللاعبين وتجهيزهم للمواجهة الهامة، حيث يلقي المحاضرة الختامية بالفيديو مساء اليوم، لتكليف كل لاعب بمهامه، خلال المباراة.

وكانت مباراة الذهاب، بين الأهلي وصنداونز، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم في بريتوريا، ويحتاج الأحمر، لتحقيق الفوز بأي نتيجة غدا من أجل التأهل للمباراة النهائية.

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