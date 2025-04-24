"صدمة للجماهير".. الطموح يبعد صفقة الزمالك المحتملة

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور أن بعض الوسطاء عرضوا على لجنة التخطيط بنادي الزمالك فكرة التعاقد مع عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح "الغندور"، في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور: "المقابل المادي وطموح اللاعب ورغبة اللاعب في الاحتراف في أوروبا قد تمنع إتمام الصفقة".

وأضاف: "لهذا السبب إدارة نادي الزمالك لم تدخل في أي مفاوضات رسمية مع النادي الجزائري والملف بالكامل كان من خلال بعض الوسطاء، بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط بنادي الزمالك".

وكان عادل بولبينة قريب من الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن طلبات النادي الجزائري، المالية التي بلغت 3 ملايين دولار، عطلت الصفقة، بعدما رحبت الجماهير البيضاء بتواجد اللاعب نظرا لإمكانياته الفنية الكبيرة.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن إيقاف قيد نادي الزمالك أمس الأربعاء، بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.