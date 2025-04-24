يدربه مصري.. حبس فرد أمن بسبب دهش مشجعي فريق بالدوري الليبي

كتبت-هند عواد:

كشف نادي أهلي طرابلس الليبي، في بيان رسمي، مستجدات حادثة دهس مشجعي الفريق، في محيط ملعب مباراة الفريق ضد السويحلي، يوم الإثنين الماضي.

وكان أهلي طرابلس، أدان الحادث "المؤسف"، الذي تعرضت له بعض جماهير النادي أثناء مباراة الفريق على ملعب طرابلس الدولي، بإطلاق الرصاص والدهس من قبل إحدى سيارات جهاز الدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية.

وأعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، حبس عنصر الأمن الليبي لاتهامه بدهس مشجعي النادي.

وقال بيان النادي: "استجابة لدعوة ومطالب مجلس إدارة النادي الأهلي، مكتب النائب العام يعلن حبس عنصر الدعم المركزي المتهم بارتكاب فعل دهس عدد من مشجعي النادي بمحيط ملعب طرابلس الدولي أثناء مباراة الأهلي والسويحلي، احتياطياً على ذمة القضية. في انتظار الملاحقة القانونية لباقي المتورطين في هذه القضية".

جدير بالذكر أن المدرب المصري حسام البدري، يقود أهلي طرابلس، منذ شهر مارس الماضي، ويحتل الفريق المركز الثالث في مجموعته، برصيد 4 نقاط، خلف الاتحاد والسويحلي.

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