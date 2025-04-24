مواعيد مباريات الدوري المصري بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كتبت-هند عواد:

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من الساعة الثانية عشرة صباحًا من غدا الجمعة، بتقديم التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة.

ومع تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز 2024-2025، وفقا لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

مواعيد مباريات الدوري المصري بالتوقيت الصيفي

ذكرت الرابطة في بيان رسمي، أن مواعيد مباريات الدوري المصري ستصبح الساعة 5 بدلا من 4، والمباريات التي كان محددا لها السابعة مساءً تقام فى الثامنة.

وتقرر تطبيق مواعيد المباريات الجديدة للدوري وفقا للتوقيت الصيفي، بداية من الجولة الثالثة، التي تنطلق يوم الإثنين المقبل 25 أبريل الحالي.

اقرأ أيضًا:

سامي الشيشيني يكشف لمصراوي.. كيف تؤثر عقوبة خالد بوطيب على صفقات الزمالك الجديدة؟

هل يحتاج الزمالك لوجود زيزو في المرحلة الحاسمة بالموسم؟