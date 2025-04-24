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مواعيد مباريات الدوري المصري بعد تطبيق التوقيت الصيفي

10:54 ص الخميس 24 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من الساعة الثانية عشرة صباحًا من غدا الجمعة، بتقديم التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة.

ومع تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز 2024-2025، وفقا لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

مواعيد مباريات الدوري المصري بالتوقيت الصيفي

ذكرت الرابطة في بيان رسمي، أن مواعيد مباريات الدوري المصري ستصبح الساعة 5 بدلا من 4، والمباريات التي كان محددا لها السابعة مساءً تقام فى الثامنة.

وتقرر تطبيق مواعيد المباريات الجديدة للدوري وفقا للتوقيت الصيفي، بداية من الجولة الثالثة، التي تنطلق يوم الإثنين المقبل 25 أبريل الحالي.

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الدوري المصري التوقيت الصيفي مواعيد مباريات الدوري المصري بالتوقيت الصيفي
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