كتب - يوسف محمد:

يحتفل محبي وعشاق النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، بمرور 118 عاما على تأسيس أحد أكبر وأهم الأندية في مصر والوطن العربي بل والعالم، وهو النادي الأهلي.

وولدت فكرة إنشاء لنادي الأهلي، في مطلع القرن ال 20 وبشكل خاص في عام 1907، حينما كان يرغب عمر لطفي بيك رئيس نادي المدارس العليا آنذاك، في تأسيس نادي رياضي، لمساعدة طلبة المدارس العليا في قضاء أوقات فراغهم، سواء الطلاب المهتمين بالسياسة أو غيرهم.

سبب تسمية الأهلي وصاحب فكرة الإنشاء

وحلم عمر لطفي لتأسيس نادي يضم الطلاب المصريين، ظل يراوده مما جعله يجتمع يوم 8 أبريل عام 1907، مع عدد من أصدقائه ومنهم "مصطفى كامل، إسماعيل سري باشا، عبد الخالق ثروت بك وعزيز عزت باشا"، لعرض الفكرة عليهم ليكون أول نادي رياضي مصري يملكه المصريين.

وعقد أول جلسة رسمية لمجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يعد هو يوم التأسيس لنادي بات بعد ذلك اسمه يلمع عالميا وليس في مصر فقط، يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل من عام 1907، في منزل الإنجليزي متشل إنس الذي يعد أول رئيسا للنادي الأهلي والذي كان يعمل "مستشارا في نظارة المالي آنذاك"، وجاء تعيينه لتسهيل تمويل النادي وعدم التعرض لأي من المضايقات من الإنجليز في ذلك الفترة.

وتكون أول مجلس إدارة للنادي الأهلي "اللجنة العليا بالنادي"، من كلا من: "متشل إنس برئاسته وعضوية إدريس راغب بك، إسماعيل سري باشا وأمين سامى باشا، عمر لطفى بك، بالإضافة إلى محمد أفندى شريف سكرتيرًا".

وتم إطلاق اسم الأهلي على النادي، في فبراير عام 1908 من قبل أمين سامي باشا، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية التي كانت السبب الأساسي في إنشاء النادي.

الموقف القانوني للنادي في البداية

وبدأ النادي الأهلي على شكل شركة مساهمة، حيث تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب حتى يصبح النادي ملك للمساهمين "أعضاء الجمعية العمومية"، مقابل نصف جنيه مصري للسهم الواحد، لكن هذا المبلغ كان بشكل مبدئي لمساعدة النادي في الحصول على قطعة أرض لتأسيس مقر للنادي.

وتم إيداع المبالغ الذي تم جمعها، نظير بيع أسهم النادي إلى بنك يسمى بنك مصر باسم رئيس النادي آنذاك متشل إنس، قبل أن يتم التغيير بعد شهرين تقريبا، نظرا لعمل حساب للنادي داخل البنك.

أول موظف في النادي الأهلي

وكان محمد أفندي شريف، هو أول موظف في تاريخ النادي الأهلي، حينما تم تعيينه سكرتيرا عاما للجنة العليا بالنادي، بداية من يوم 8 أبريل عام 1907 بمرتب يصل إلى 6 جنيهات شهريا.

ومحمد أفندي شريف كان يعمل في مكتب المحاماة الخاص بعمر لطفي بك،صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي، قبل أن يتم تعيينه سكرتيرا للجنة العليا بالأهلي.

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