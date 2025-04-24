سامي الشيشيني يكشف لمصراوي أسباب العقوبات المتكررة بالزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق استيائه من الوضع الذي يمر به الفارس الأبيض في الفترة الحالية، بعدما تعرض لعقوبة إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب المستحقات المتأخرة للاعبه السابق خالد بوطيب.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "تكرار العقوبات في الزمالك بسبب الأوضاع الاقتصادية للنادي، هناك معاناة واضحة في مصادر الدخل، بجانب قلة الرعاة والابتعاد عن التتويجات القارية التي تنعش الفرق بمبالغ كبيرة".

وواصل: "في حال تعاقد الزمالك مع لاعبين أجانب عليه أن يتحرى الدقة، وعلي مستوي نادي الزمالك، ويجب أن يكون هناك لجنة تعاقدات لاختيار الأفضل".

واختتم تصريحاته: "الأرقام التي يتم دفعها للمحترفين ليست قليلة، وشاهدنا في الفترة الأخيرة تم التعاقد مع سامسونج و موتيابا وياسر حمد وعمر فرج وجميعهم رحلوا لأنهم لم يكونوا على مستوى نادي الزمالك".