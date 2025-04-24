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سامي الشيشيني يكشف لمصراوي.. كيف تؤثر عقوبة خالد بوطيب على صفقات الزمالك الجديدة؟

09:11 ص الخميس 24 أبريل 2025
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  • عرض 9 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 9 صورة
    أمير مرتضى وخالد بوطيب - صورة أرشيفية
  • عرض 9 صورة
    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
  • عرض 9 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 9 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 9 صورة
    خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك
  • عرض 9 صورة
    خالد بوطيب لاعب الزمالك الجديد
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    خالد بوطيب لاعب الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق، عن الأزمات التي تلاحق القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، وآخرها عقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها بسبب لاعبه السابق خالد بوطيب.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: " عقوبة الإيقاف التي تعرض لها الزمالك ستؤثر بشكل كبير على خريطة التعاقدات فى الموسم الجديد".

وتابع: " الزمالك كان قد بدأ بالفعل في الاستعانة برجال الأعمال لدعم صفقاته، وبدأ وضع الخطوط العريضه لخريطة تعاقداته الصيفية".

وواصل الشيشيني: " كيف سيفاوض الزمالك لاعبين في الوقت الحالي وهو يعاني من عقوبة إيقاف قيد، سواء كان لاعب محلي أو أجنبي".

واختتم: "كيف سيوافق اللاعبين على التوقيع للزمالك وهو يرى أن النادي لا يدفع مستحقات اللاعبين ومعاقب من الفيفا، بجانب عدم تسوية مستحقات اللاعبين القديمة، وهو ما يؤثر بالسلب على المفاوضات".

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