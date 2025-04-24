كتب - يوسف محمد:

علق حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء انتقال زميله بالفريق أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الجماهير من حقها أن تغضب من هذا الأمر.

وقال المثلوثي في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "تفاجأت من رحيل زيزو عن نادي الزمالك ولم أكن أتوقع انتقاله إلى النادي الأهلي، لكنه حر في قرار ومن حق الجماهير أن تغضب ولكنها في النهاية كرة قدم وليست حرب".

وأضاف: "في حال كنت مكان أحمد سيد زيزو، لن انتقل إلى النادي الأهلي بهذه الطريقة ولكن هذا قراره في النهاية".

واختتم المثلوثي تصريحاته: "نادي الزمالك يستطيع تعويض أي لاعب، لا يقف على رحيل أو بقاء لاعب بعينه".

وبات أحمد سيد زيزو على أعتاب الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما، شارك رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي في 31 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 16 هدف، بواقع تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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