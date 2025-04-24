حمزة المثلوثي يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أكد حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنه لم يتم الحديث معه بشكل رسمي حتى الأن، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال المثلوثي في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "عقدي مع نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، لم يتم الحديث معي حتى الأن للتجديد".

وأضاف: "كانت هناك جلسة ودية بيني وبين بعض المسؤولين لتجديد تعاقدي مع الزمالك، لكن هذا الأمر لم يرتقي للشكل الرسمي حتى الآن".

واختتم المثلوثي تصريحاته: "هدفي الأساسي في الوقت الحالي هو العودة إلى الملاعب في أسرع وقت، التخلص من الإصابة، ليس تجديد التعاقد".

ويغيب المثلوثي حاليا عن نادي الزمالك، بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة الفارس الأبيض أمام مودرن سبورت.

ويذكر أن المثلوثي شارك خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 14 مباراة بمختلف البطولات لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

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