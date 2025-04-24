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حمزة المثلوثي يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع نادي الزمالك

12:02 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    التونسي حمزة المثلوثي
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    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي وزوجته_1
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    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وبروكسي
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    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي
  • عرض 19 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 19 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 19 صورة
    حمزة المثلوثي مع شيكابالا
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    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي في تدريبات الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

أكد حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنه لم يتم الحديث معه بشكل رسمي حتى الأن، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال المثلوثي في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "عقدي مع نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، لم يتم الحديث معي حتى الأن للتجديد".

وأضاف: "كانت هناك جلسة ودية بيني وبين بعض المسؤولين لتجديد تعاقدي مع الزمالك، لكن هذا الأمر لم يرتقي للشكل الرسمي حتى الآن".

واختتم المثلوثي تصريحاته: "هدفي الأساسي في الوقت الحالي هو العودة إلى الملاعب في أسرع وقت، التخلص من الإصابة، ليس تجديد التعاقد".

ويغيب المثلوثي حاليا عن نادي الزمالك، بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة الفارس الأبيض أمام مودرن سبورت.

ويذكر أن المثلوثي شارك خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 14 مباراة بمختلف البطولات لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

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