"قرارين من بيسيرو".. كيف يستعد الزمالك لمواجهة المصري في الدوري؟

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، من أجل الاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز، برصيد 44 نقطة، ويأتي بعده الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

قرارين من بيسيرو قبل مواجهة المصري

وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق بهتيم غدا الجمعة، حيث وسيخوض الزمالك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام المصري.

وتقام المباراة على 4 أشواط كي يحصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

كما قرر بيسيرو، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة برج العرب من يوم الإثنين 28 أبريل حتى موعد مباراة المصري في الدوري، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين.