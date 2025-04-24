هل يشارك زيزو في مباريات الزمالك مرة أخرى؟.. مصدر يحسمها

تتصاعد الأزمة بين الزمالك ولاعبه أحمد سيد زيزو، على خلفية عدم تجديد عقده، وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الحالية.

وتزايدت الأزمة في الفترة الماضية، بعدما تم استبعاد اللاعب من قبل نادي الزمالك، من مواجهة ستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد كشف توقيعه للنادي الأهلي، وفقا لمسؤولي الأبيض.

نادي الزمالك قرر تحويل زيزو للتحقيق، لما بدر منه في الفترة الماضية، والتحدث بشكل غير لائق عن مسئولي الزمالك في ملف تجديد العقد، بجانب الحديث دون إذن مسبق من مدير الكرة، ولكن اللاعب رفض الحضور.

مستجدات أزمة زيزو مع الزمالك

ومن جانبه أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول غضبه بسبب عدم تواجد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي أنه هو من طلب من الإدارة تحديد مصير اللاعب قبل أسبوع من مباراة ستلينبوش الكونفدرالية خاصة وأن زيزو لم يكن في قمة تركيزه مع الزمالك بسبب ملف تجديد عقده مع الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، أوضح أن الزمالك يرفض كل الحلول الودية مع زيزو ويرى أن موعد التحقيق الجديد يوم الأحد المقبل، هي الفرصة الأخيرة قبل تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة.

وأضاف أن الزمالك يرى أن اللاعب حال انتظامه في التدريبات، الفترة المقبلة، سيكون ضمن المستبعدين ولن يحصل على فرصة المشاركة في المباريات مرة اخرى سوى بعد تجديد عقده مع الزمالك.

وأختتم المصدر أن الزمالك يرى أن اللاعب أتم اتفاقه مع الأهلى ويرغب في التجهيز للمشاركة في كأس العالم وما فعله زيزو من الأساس لم يراعي أي نوع من الاحتراف هو أو النادي الأهلي الذي كان عليه إخطار الزمالك بالطرق القانونية برغبته في التعاقد مع الزمالك.