يتغير بعد شهرين.. ترتيب شارة "كابتن" النادي الأهلي
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كتبت-هند عواد:
يختلف ترتيب قادة النادي الأهلي، بعودة محمود حسن تريزيجيه بنهاية الموسم الحالي، إذ أنه ظهر للمرة الأولى بقميص الأحمر، في نهائي كأس السوبر المصري ضد إنبي، يوم 9 سبتمبر 2012.
ترتيب قادة الأهلي قبل انضمام تريزيجيه
وجاء ترتيب قادة النادي الأهلي الحاليين كالآتي:
1- محمد الشناوي، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 6 مايو 2008
2- رامي ربيعة، ظهر للمرة الأولى أمام حرس الحدود يوم 21 ديسمبر 2010
3- محمد هاني، ظهر للمرة الأولى أمام اتحاد الشرطة يوم 18 أكتوبر 2014
4- عمرو السولية، ظهر للمرة الأولى أمام طلائع الجيش يوم 13 فبراير 2016
5- كريم نيدفيد، ظهر للمرة الأولى أمام سموحة يوم 1 أغسطس 2016
6- علي معلول، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 4 أغسطس 2016
7- أكرم توفيق، ظهر للمرة الأولى أمام الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر 2016
8- حسين الشحات، ظهر للمرة الأولى أمام فيتا كلوب يوم 12 يناير 2019
9- ياسر إبراهيم، ظهر للمرة الأولى أمام شبيبة الساورة يوم 18 يناير 2019
10- محمد مجدي "أفشة"، ظهر للمرة الأولى أمام بيراميدز يوم 17 أغسطس 2019
ترتيب قادة الأهلي بعد انضمام تريزيجيه
بعد انضمام محمود تريزيجيه يتغير ترتيب قادة الأهلي، ليصبح كالآتي:
1- محمد الشناوي، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 6 مايو 2008
2- رامي ربيعة، ظهر للمرة الأولى أمام حرس الحدود يوم 21 ديسمبر 2010
3- محمود تريزيجيه، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 9 سبتمبر 2012
4- محمد هاني، ظهر للمرة الأولى أمام اتحاد الشرطة يوم 18 أكتوبر 2014
5- عمرو السولية، ظهر للمرة الأولى أمام طلائع الجيش يوم 13 فبراير 2016
6- كريم نيدفيد، ظهر للمرة الأولى أمام سموحة يوم 1 أغسطس 2016
7- علي معلول، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 4 أغسطس 2016
8- أكرم توفيق، ظهر للمرة الأولى أمام الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر 2016
9- حسين الشحات، ظهر للمرة الأولى أمام فيتا كلوب يوم 12 يناير 2019
10- ياسر إبراهيم، ظهر للمرة الأولى أمام شبيبة الساورة يوم 18 يناير 2019
11- محمد مجدي "أفشة"، ظهر للمرة الأولى أمام بيراميدز يوم 17 أغسطس 2019
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