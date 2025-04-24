يتغير بعد شهرين.. ترتيب شارة "كابتن" النادي الأهلي

كتبت-هند عواد:

يختلف ترتيب قادة النادي الأهلي، بعودة محمود حسن تريزيجيه بنهاية الموسم الحالي، إذ أنه ظهر للمرة الأولى بقميص الأحمر، في نهائي كأس السوبر المصري ضد إنبي، يوم 9 سبتمبر 2012.

ترتيب قادة الأهلي قبل انضمام تريزيجيه

وجاء ترتيب قادة النادي الأهلي الحاليين كالآتي:

1- محمد الشناوي، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 6 مايو 2008

2- رامي ربيعة، ظهر للمرة الأولى أمام حرس الحدود يوم 21 ديسمبر 2010

3- محمد هاني، ظهر للمرة الأولى أمام اتحاد الشرطة يوم 18 أكتوبر 2014

4- عمرو السولية، ظهر للمرة الأولى أمام طلائع الجيش يوم 13 فبراير 2016

5- كريم نيدفيد، ظهر للمرة الأولى أمام سموحة يوم 1 أغسطس 2016

6- علي معلول، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 4 أغسطس 2016

7- أكرم توفيق، ظهر للمرة الأولى أمام الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر 2016

8- حسين الشحات، ظهر للمرة الأولى أمام فيتا كلوب يوم 12 يناير 2019

9- ياسر إبراهيم، ظهر للمرة الأولى أمام شبيبة الساورة يوم 18 يناير 2019

10- محمد مجدي "أفشة"، ظهر للمرة الأولى أمام بيراميدز يوم 17 أغسطس 2019

ترتيب قادة الأهلي بعد انضمام تريزيجيه

بعد انضمام محمود تريزيجيه يتغير ترتيب قادة الأهلي، ليصبح كالآتي:

1- محمد الشناوي، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 6 مايو 2008

2- رامي ربيعة، ظهر للمرة الأولى أمام حرس الحدود يوم 21 ديسمبر 2010

3- محمود تريزيجيه، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 9 سبتمبر 2012

4- محمد هاني، ظهر للمرة الأولى أمام اتحاد الشرطة يوم 18 أكتوبر 2014

5- عمرو السولية، ظهر للمرة الأولى أمام طلائع الجيش يوم 13 فبراير 2016

6- كريم نيدفيد، ظهر للمرة الأولى أمام سموحة يوم 1 أغسطس 2016

7- علي معلول، ظهر للمرة الأولى أمام إنبي يوم 4 أغسطس 2016

8- أكرم توفيق، ظهر للمرة الأولى أمام الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر 2016

9- حسين الشحات، ظهر للمرة الأولى أمام فيتا كلوب يوم 12 يناير 2019

10- ياسر إبراهيم، ظهر للمرة الأولى أمام شبيبة الساورة يوم 18 يناير 2019

11- محمد مجدي "أفشة"، ظهر للمرة الأولى أمام بيراميدز يوم 17 أغسطس 2019

اقرأ أيضًا:

مصدر: الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم لموسمين.. ووعد خاص للاعب

الأهلي: "أكرم توفيق وقع لأحد الأندية ونتعامل معه بكل احترافية واحترام"