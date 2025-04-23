بعد انقطاعه عن التدريبات.. تعليق جديد من أحمد سالم عن أزمة زيزو

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن أزمة اللاعب أحمد السيد زيزو، بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة عقب إعلان انتهاء علاقته بالنادي.

وكان الزمالك قد أصدر في بيانه في وقت سابق، عن تحويل زيزو للتحقيق وانتهاء علاقته بالنادي ورحيله بنهاية الموسم، بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

وفي هذا السياق قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، عبر القناة الأولي:" نحن في انتظار انتظام زيزو في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي".

الزمالك يحدد موعد جديد للتحقيق مع زيزو

حدد نادي الزمالك في وقت سابق موعدا جديدا للتحقيق مع أحمد سيد زيزو، بعد تخلفه عن الموعد السابق، واستمر في انقطاعه عن الحضور للنادي.

وأخطر نادي الزمالك، زيزو بشكل رسمي، في العناوين المتاحة، بالحضور إلى النادي يوم الأحد المقبل 27 أبريل، للخضوع لجلسة التحقيق فيما بدر منه خلال الأيام الماضية.