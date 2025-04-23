تعليق مثير للجدل من أحمد سالم على غرامة خالد بوطيب

كتب- محمد عبدالهادي:

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك علي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتوقيع عقوبة تأديبية بإيقاف القيد بسبب التأخير في دفع مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.

في هذا السياق قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: "التراث القديم مازال يطاردنا ويلاحق مجلس الإدارة الحالي بشأن المستحقات المتأخرة".

وتابع: "دفعنا لخالد بوطيب مقدمة كبيرة ومتبقي 7 أقساط ومعمول حساب كل حاجة والقيد سيتم رفعه تلقائيا عندما ندفع الأقساط".

واختتم أحمد سالم تصريحاته: "نحن نعمل على حل الأزمة قبل بدء فترة القيد".

يذكر أن بوطيب انضم إلى نادي الزمالك، في يناير من عام 2019 قادما من فريق ملاطيا سبور التركي، واستمر في صفوف الفارس الأبيض لمدة موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير 2020.

وشارك المهاجم المغربي رفقة الفارس الأبيض في خلال موسم واحد، في 24 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.