أول تعليق من أحمد سالم على قرار لجنة التظلمات حول أزمة مباراة القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن استيائه من قرار لجنة التظلمات، بعد اجتماعها اليوم الأربعاء حول أزمة مباراة القمة.

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عقدت إجتماعها اليوم لبحث أزمة مباراة القمة، والتي أصدرت قرارها بتأجيل البت في الشكوي ليوم 8 مايو.

في هذا السياق قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولي: " تأجيل قرار لجنة التظلمات إلى 8 مايو؟ لا تعليق منتهى الاستفزاز بالنسبة لرابطة الأندية".

وواصل: "لجنة التظلمات لها كل الاحترام لكن الأمر بسيط ونتعامل وفقا للائحة ونفس الجهة أصدرت قرارين عكس بعض وهي رابطة الأندية".

وجاء بيان لجنة التظلمات بعد إجتماعها اليوم كالتالي:

"قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و 30 مارس الماضي.".

وواصلت في بيانها: "كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع".

واكملت: "وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات".

واختتمت لجنة التظلمات: "وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها اليوم بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور".