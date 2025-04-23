كتب - يوسف محمد:

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، حجز التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن مباراة أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك وانسحاب المارد الأحمر، لإصدار قرار فيها خلال جلسة 8 مايو المقبل.

وقامت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، بعقد اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة والاستماع لمرافعة الدفاع المكلف من الأندية الثلاثة.

وألزمت اللجنة في قرارها رابطة الأندية المحترفة المصرية، بإرفاق أسباب قراريها بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك والصادرين بتاريخ 15 مارس وكذلك 30 مارس الماضي.

وأتاحت لجنة الاستئناف لكافة الأطراف المعنية بتقديم المستندات الخاصة بهم، خلال أسبوع من تاريخ الجلسة التي عقدت اليوم.

وكانت رابطة الأندية المصرية، أصدرت قرار يوم 15 مارس الماضي، باعتبار النادي الأهلي مهزوما بعد الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك، مع خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم، بالإضافة إلى تحمله كافة التكاليف الخاصة بالمباراة.

وقامت رابطة الأندية المصرية في 30 مارس الماضي، بإصدارة قرارات جديدة بشأن مباراة القمة، التي تم الاكتفاء خلالها، باعتبار الزمالك فائزا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مع تحمل الأهلي كافة الغرامات المادية الخاصة بالمباراة، مع عدم الإشارة إلى خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 12 مارس الجاري، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.

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