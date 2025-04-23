مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
21:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 0
19:00

لاس بالماس

الدوري الإسباني

خيتافي

0 1
21:30

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

3 1
15:30

كاستال

جميع المباريات

إعلان

أحمد عبد القادر يتلقى صدمة قوية بعد إصابته

09:50 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 10 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 10 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 10 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 10 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب نادي قطر القطري
  • عرض 10 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 10 صورة
    الأهلي الترجي أحمد عبدالقادر
  • عرض 10 صورة
    أحمد عبدالقادر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي والمعار لفريق قطر القطري، لإصابة قوية مع فريقه، ليشكل صدمة للمارد الأحمر بعدما كان قريبًا من العودة لصفوفه بنهاية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت قناة الكأس القطرية، إصابة عبد القادر، بتمزق في العضلة الخلفية، والتي ستُبعده عن الملاعب لفترة تقترب من شهرين، وفق ما أظهرته الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

وبذلك، يغيب عبد القادر رسميًا عن صفوف نادي قطر في بطولة كأس الأمير، وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق القطري.

فترة علاج اللاعب أبعدته بنسبة كبيرة عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يخوضها الأهلي ممثلًا لقارة إفريقيا.

يُذكر أن فريق نادي قطر نجا من الهبوط في الدوري القطري هذا الموسم، بعد أن أنهى مشواره في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 11 هزيمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبدالقادر إصابة أحمد عبدالقادر قطر القطري الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب