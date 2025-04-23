أحمد عبد القادر يتلقى صدمة قوية بعد إصابته

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي والمعار لفريق قطر القطري، لإصابة قوية مع فريقه، ليشكل صدمة للمارد الأحمر بعدما كان قريبًا من العودة لصفوفه بنهاية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت قناة الكأس القطرية، إصابة عبد القادر، بتمزق في العضلة الخلفية، والتي ستُبعده عن الملاعب لفترة تقترب من شهرين، وفق ما أظهرته الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

وبذلك، يغيب عبد القادر رسميًا عن صفوف نادي قطر في بطولة كأس الأمير، وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق القطري.

فترة علاج اللاعب أبعدته بنسبة كبيرة عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يخوضها الأهلي ممثلًا لقارة إفريقيا.

يُذكر أن فريق نادي قطر نجا من الهبوط في الدوري القطري هذا الموسم، بعد أن أنهى مشواره في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 11 هزيمة.