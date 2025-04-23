عامر العمايرة يشرح لمصراوي تأثير عقوبات إيقاف القيد على الزمالك .. هل التأخير في الدفع سيزيد الغرامة

منذ قليل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب تأخر بقية دفعات مستحقات اللاعب خالد بو طيب.

أوضح خبير اللوائح، عامر العمايرة في تصريحاته لمصراوي، تأثير تبعات إيقاف القيد، كما أوضح عدة أمور، في الحوار التالي:

هل التأخير في الدفع سيزيد الغرامة أم سيكون مثل قرار المحكمة دون فوائد؟

نادي الزمالك كان قد أبرم اتفاقية تسوية مع اللاعب خالد بوطيب، ومن الطبيعي أن تتضمن هذه الاتفاقية شروطًا واضحة تتعلق بجدول السداد، بالإضافة إلى بنود تنظم ما يترتب على التأخير في الدفع، مثل فرض غرامات تأخير أو احتساب فوائد بنسبة معينة.

والمبلغ المُعلن من قبل الأبيض حاليًا، والذي يبلغ 983 ألف يورو، قد يكون نتيجة لتطبيق هذه البنود، خاصة إذا كانت الاتفاقية تنص على أنه في حال عدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة، يتم فرض غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة.

لذلك، من المرجّح أن تكون الزيادة في المبلغ ناتجة عن التأخر في السداد، وهو ما ستكشفه تفاصيل الاتفاقية نفسها، باعتبار أن الاتحاد الدولي “فيفا” يعتمد بشكل أساسي على ما تم الاتفاق عليه بين النادي واللاعب في مثل هذه القضايا.

هل إيقاف القيد أكثر من مرة لمجلس واحد سيعرضه لمشاكل في الفيفا؟

في كل قضية يتم فيها فسخ التعاقد من طرف واحد، تُفرض فوائد وغرامات تختلف حسب طبيعة الاتفاق وبنود العقد، وهي أمور تُحدد بناءً على اللوائح المنظمة للعلاقة بين اللاعب والنادي.

وتبدأ المشكلات الكبرى للنادي عندما يكون هناك أكثر من ثلاث حالات فسخ تعاقد من طرف واحد خلال فترة لا تتجاوز عامين، خاصة إذا كانت هذه الحالات نتيجة تأخر في صرف المستحقات أو الرواتب، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة للالتزامات التعاقدية. في مثل هذه الحالة، قد يتعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مثل الحرمان من القيد لفترتين، كما حدث سابقًا مع نادي الإسماعيلي.

أما فيما يخص قضية الزمالك، فهي تعود في الأساس إلى فترة تعاقد اللاعب باتشيكو، ومن المرجح أنها بدأت في عام 2020 أو 2021، ما يعني أن أصل النزاع قائم منذ ما يقارب أربع سنوات. وبالتالي، لتُحتسب مخالفة تؤدي إلى عقوبة قيد، يجب أن يكون هناك ثلاث حالات فسخ تعاقد أو أكثر خلال آخر عامين، وهو ما يُحدده “فيفا” بناءً على الحالات المُسجلة لديه ومدى التزام النادي بسداد المستحقات في مواعيدها

هل كثرة عقوبات الإيقاف ستعرض النادي لعقوبات من الفيفا بسبب سوء السمعة؟

في حال صدور حكم جديد من غرفة تسوية المنازعات بـ الاتحاد الدولي كرة القدم «فيفا» – على سبيل المثال في شهر يونيو المقبل – يتم النظر في سجل النادي خلال العامين السابقين، أي خلال عامي 2023 و2024، لتحديد ما إذا كان قد صدرت ضده أكثر من ثلاث قضايا تتعلق بفسخ التعاقد من طرف واحد بسبب تأخر في المستحقات سواء من لاعبين أو مدربين.

وفي حال ثبت ذلك، فإن العقوبة التي تصدر قد تتجاوز الإيقاف المؤقت لحين السداد، ويتم توقيع عقوبة تأديبية أشد، مثل الحرمان من قيد اللاعبين لفترتين متتاليتين، باعتبار أن النادي أصبح من أصحاب السلوك المتكرر في مخالفة اللوائح، وهو ما يُصنَّف تحت بند "سوء السلوك" أو "الإضرار بسمعة اللعبة".

وقد حدث أمر مشابه سابقًا مع نادي الإسماعيلي في قضية اللاعب فراس الشواط، التي كانت قضية مالية عادية، لكن بعد مراجعة الفيفا لسجل النادي خلال العامين السابقين، تبيّن وجود خمس قضايا مشابهة، وهو ما أدى إلى توقيع عقوبة تأديبية بحرمانه من القيد.