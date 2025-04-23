أول تحرك من الزمالك بعد إعلان الاتحاد الدولي إيقاف قيده

كتب - يوسف محمد:

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن المجلس سيتحرك خلال الساعات القادمة للعمل على إنهاء أزمة المستحقات الخاصة باللاعب خالد بوطيب، بعد إعلان الاتحاد الدولي إيقاف قيد النادي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن منذ قليل إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للمهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، التي تصل إلى 983 ألف يورو.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات صحفية: "سنقوم بتسديد باقي المستحقات اللاعب خالد بوطيب خلال الفترة المقبلة، بشكل خاص قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "سيتم رفع إيقاف القيد فور قيام نادي الزمالك، بتسديد المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب".

ويذكر أن بوطيب انضم إلى نادي الزمالك، في يناير من عام 2019 قادما من فريق ملاطيا سبور التركي، واستمر في صفوف الفارس الأبيض لمدة موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير 2020.

وشارك المهاجم المغربي رفقة الفارس الأبيض في خلال موسم واحد، في 24 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

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