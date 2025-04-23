"فيفا تواصلت مع موظف مش موجود".. رئيس دجلة يكشف سبب إيقاف قيد النادي

كتب- نهى خورشيد:

كشف ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، السبب الرئيسي وراء تعرضهم لإيقاف القد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب سامي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توضيح بشأن قرار فيفا الصادر بإيقاف القيد لنادي وادي دجلة، قرار الإيقاف الصادر مؤخرًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتعلق بلاعب غاني سابق كان ضمن قطاع الناشئين بالنادي منذ عدة سنوات".

وأضاف:"يتعلق الأمر تماماً بإجراءات تنظيمية وليس بأية التزامات مالية متأخرة لأي أندية إذ أن نادي وادي دجلة كان قد حصل على تنازلات رسمية من جميع الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب، والتي تخلّت عن حقوقها في الرعاية، مما يؤكد عدم وجود مستحقات مالية غير مسددة".

وتابع رئيس دجلة:"وتعود الأزمة إلى أن المراسلات الرسمية من الفيفا كانت تُرسل إلى بريد إلكتروني يخص موظفًا سابقًا لم يعد يعمل بالنادي، الأمر الذي حال دون اطلاع النادي عليها في حينها".

وأتم حديثه:"وقد خاطب النادي اتحاد الكرة في أكثر من مناسبة لتحديث بيانات التواصل الرسمية الخاصة به، تفاديًا لمثل هذه الحالات، ويقوم الفريق القانوني حاليًا بدراسة جميع الإجراءات الممكنة من أجل إنهاء هذا الملف ورفع الإيقاف في أقرب وقت ممكن".