24 مباراة وإيقاف قيد فترتين.. القصة الكاملة للاعب خالد بوطيب مع الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خبرًا صادمًا اليوم الأربعاء، بعد إعلان فيفا بتوقيع عقوبة إيقاف القيد على الفريق، وذلك بسبب التأخر في دفع مستحقات لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب.

وتعاقد الزمالك مع بوطيب في موسم 2019، قبل أن يرحل عن الفريق سريعًا بخوضه 24 مباراة فقط، ولكن الزمالك تعرض بسبب للإيقاف من القيد في فترتين خلال موسم 2024، والموسم الجاري.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، حكاية اللاعب المونديالي بو طيب منذ تعاقد الزمالك معه حتى رحيله.

بداية الحكاية.. الزمالك يتعاقد مع خالد بوطيب

في 7 يناير 2019، تعاقد الزمالك مع خالد بوطيب قادماً من مالاتيا سبور التركي، في صفقة اعتُبرت من الأبرز خلال فترة الانتقالات الشتوية آنذاك، خاصة مع مشاركته الدولية مع منتخب المغرب في كأس العالم.

وقع اللاعب عقدًا لمدة ثلاث سنوات مقابل 30 مليون جنيه، لكن لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر بسبب سجله التهديفي المتواضع مع الفريق.

حيث شارك بوطيب في 24 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وعلى المستوى القاري، خاض 10 مباريات (8 في الكونفدرالية و2 في دوري الأبطال)، أحرز خلالها هدفاً وصنع آخر.

رحيل خالد بوطيب المفاجئ.. وبداية الأزمات

عقب تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية بنسخة 2019، غادر بوطيب الفريق بشكل مفاجئ، رافضاً العودة إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي تصريحات لاحقة، أشار إلى أنه لم يكن متحمساً للعب في إفريقيا، لكنه وافق على عرض الزمالك نظراً لطموحات النادي ومشاركاته القارية، قائلاً: "كان يتبقى لي عام ونصف في عقدي مع مالاتيا سبور، والزمالك منحني ثلاث سنوات ونصف، وهو عرض يصعب رفضه".

خالد بوطيب يلجأ للأحكام الدولية ضد الزمالك

لجأ بوطيب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثم إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي حكمت بأحقيته في الحصول على 2.4 مليون دولار من الزمالك، وهو ما وضع النادي في أزمة مالية كبيرة كادت وحرمته من إيقاف القيد في عام 2024.

وكانت مستحقات بوطيب تمثل العقبة الأبرز أمام مجلس إدارة الزمالك، قبل أن تنجح الإدارة أخيراً في تسوية الملف بشكل نهائي، والوصول لاتفاق تسوية بتقسيط مستحقاته على دفعات.

ولكن تعرض نادي الزمالك لإيقاف قيد للمرة الثانية بسبب اللاعب خالد بوطيب اليوم الأربعاء، بسبب تخلفه عن دفع الأقساط المتفق عليه في التسوية.

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