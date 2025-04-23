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هل قدم الأهلي عرضا رسميا لضم لاعب بتروجت؟.. مصدر يوضح

08:35 م الأربعاء 23 أبريل 2025

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كتب - محمد القرش:

نفى مصدر مطلع وجود أي عروض رسمية مقدمة من النادي الأهلي من أجل ضم توفيق محمد الظهير الأيسر لنادي بتروجت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن بتروجت لم يتلق أي عروض رسمية من الأهلي لضم توفيق محمد.

وأكد المصدر أن بتروجت يتبقى له 5 مباريات على نهاية الدوري، بجانب البطولات الأخرى.

وأوضح المصدر أن إدارة بتروجت لم تناقش فكرة رحيل اللاعب من عدمها حتى الآن.

واختتم المصدر أنه في الوقت الحالي كل التركيز في بطولة كأس عاصمة مصر والدوري الممتاز، قبل نقاش بيع اللاعبين.

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الأهلي ينفي ضم لاعب بتروجت توفيق محمد لاعب بتروجت النادي الأهلي
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