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"قد تصل لمنع المشاركة القارية".. خبير لوائح يكشف التفاصيل الخاصة بإيقاف قيد الزمالك

08:30 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب لاعب الزمالك
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    خالد بوطيب لاعب الزمالك الجديد
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    أمير مرتضى وخالد بوطيب - صورة أرشيفية
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    خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك
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    خالد بوطيب
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    صورة شعار نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

علق خبير اللوائح محمد بيومي، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف قيد نادي الزمالك، مشيرا إلى الحالة التي يمكن خلالها منع النادي من المشاركة في البطولات القارية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن منذ قليل إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للمهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، التي تصل إلى 983 ألف يورو.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "العقوبة التي صدرت ضد الزمالك اليوم بإيقاف القيد، هى المرحلة الأولى، خاصة وأن عقوبات الفيفا تسير بشكل متدرج".

وأضاف: "الفيفا يمنح الزمالك 30 يوم لسداد المبلغ المستحق لخالد بوطيب، حال عدم السداد في هذه الفترة سيتم مضاعفة العقوبة ويمكن أن تزداد فترة الإيقاف".

وتابع: "في حال عدم السداد، بعد قيام الاتحاد الدولي بمنح أكثر من مهلة للفريق، يمكن أن يقوم الاتحاد الدولي في هذه الحالة، بمنع الفريق الموقع عليه العقوبة من المشاركة في البطولات والمنافسات القارية".

ويذكر أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ستتحرك سريعًا خلال الفترة المقبلة لسداد المبلغ المتبقي، بهدف رفع قرار الإيقاف قبل فتح باب القيد للموسم الجديد.

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