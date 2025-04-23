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"لمعادلة موسيماني وجوزيه".. أرقام تاريخية تنتظر كولر في مباراة صن داونز

07:58 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
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    كولر ومدرب الهلال
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر (1)
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    كولر
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    إمام عاشور مع كولر
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    كولر
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    رضا حنفي مترجم كولر
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    كولر والمترجم
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    مترجم السويسري مارسيل كولر
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    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
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كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار وعشاق كرة القدم المصرية وبشكل خاص محبي النادي الأهلي، إلى ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إلى تسجيل الكثير من الأرقام المميزة خلال مواجهة صن داونز المقبلة، بدوري أبطال أفريقيا.

وحال تمكن السويسري مارسيل كولر من قيادة النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حساب صن داونز يوم الجمعة والصعود إلى نهائي البطولة، سيصبح ثالث مدرب في تاريخ المارد الأحمر، يصل إلى النهائي في ثلاث نسخ متتالية.

ويطمح كولر في معادلة رقم الثنائي مانويل جوزيه وبيتسو موسمياني، اللذان تمكنا من قيادة الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال في ثلاث نسخ متتالية، حيث قاد جوزيه الأهلي في النهائي أعوام: "2006، 2007، 2008"، فيما قاد موسمياني الأهلي في النهائي أعوام: "2020، 2021، 2022".

ويبحث المدير الفني السويسري عن فوزه الأول على حساب صن داونز، حيث سبق له خوض 5 مباريات أمام الفريق الجنوب أفريقي من قبل، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في ثلاث مباريات.

كما يتمنى كولر مواصلة سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال، ففي 15 مباراة سابقة قاد كولر الأهلي خلالهم في الأدوار الاقصائية، تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات وحضر التعادل في 5 لقاءات.

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