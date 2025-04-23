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"بسبب بوطيب وليس باتشيكو".. الزمالك يعلن كواليس إيقاف قيده

07:39 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    أمير مرتضى وخالد بوطيب - صورة أرشيفية
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    خالد بوطيب لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب لاعب الزمالك
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادى الزمالك تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بإيقاف القيد، بسبب عدم سداد كامل مستحقات المهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، والتي تبلغ 983 ألف يورو.

وكشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء للمركز الإعلامي، أن الزمالك سبق وسدد جزءاً كبيراً من مستحقات بوطيب، والتي كانت تُقدّر بنحو 2.4 مليون يورو، إلا أن التأخر في سداد الدفعات المتبقية خلال الأشهر الماضية أدى إلى صدور قرار الإيقاف.

وأكد أدهم أن إدارة النادي ستتحرك سريعًا لسداد المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع قرار الإيقاف قبل فتح باب القيد للموسم الجديد.

وكانت التقارير الصحيفة في الساعات الماضية، أكدت أن إيقاف قيد النادي، كانت نتيجة لتأخر مستحقات المدير الفني البرتغالي الأسبق، جيمي باتشيكو.

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خالد بوطيب باتشيكو الزمالك إيقاف قيد الزمالك
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