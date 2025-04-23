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"تأجيل المتأهل".. تعادل سلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي والطلائع في كأس عاصمة مصر

07:28 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (1)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (4)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (5)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
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    الإسماعيلي وطلائع الجيش
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كتب - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدراويش، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وبهذه النتيجة، سيتأجل حسم الفريق المتأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة، في مباراة الإياب المقبلة والمقرر لها يوم 20 مايو.

وحددت لائحة المسابقة في وقت سابق، أنه في حالة التعادل الإيجابي في مباراة الإياب سيصل الضيف مباشرة إلى المرحلة المقبلة، بفضل أفضلية الهدف خارج الديار.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الإسماعيلي وطلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، شهدت خروج القطبين الأهلى والزمالك من دور المجموعات.

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الإسماعيلي وطلائع الجيش كأس عاصمة مصر نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش الإسماعيلي طلائع الجيش
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