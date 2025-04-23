الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي بلقب الدوري العام الثالث على التوالي

كتب - نهى خورشيد

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، تهنئة خاصة للاعبات الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي بالقلعة الحمراء، بعد تتويجهم بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، مؤكدًا فخره بالأداء والروح القتالية التي ظهرت بالمباريات رغم حسم البطولة مبكرًا.

وقال الخطيب في تصريحات للمركز الإعلان أن التتويج بالدوري جاء بعد أسابيع قليلة من الفوز بلقب السوبر المحلي، وهو ما يعكس استمرارية التفوق والجاهزية العالية.

وطالب رئيس القلعة الحمراء اللاعبات بالمزيد من التركيز خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للبطولات القارية، وعلى رأسها بطولتى كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

واختتم الخطيب بتوجيه الثقة الكاملة في منظومة العمل، مشددًا على أهمية مواصلة الجهد للحفاظ على مكانة الأهلي المتميزة وإسعاد الجماهير.