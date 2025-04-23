مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 0
19:00

لاس بالماس

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
21:30

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

3 1
15:30

كاستال

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي بلقب الدوري العام الثالث على التوالي

07:01 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 2_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 4_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 3_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 2_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 9_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 7_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 8_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    سيدات يد الأهلى والزمالك 1_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، تهنئة خاصة للاعبات الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي بالقلعة الحمراء، بعد تتويجهم بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، مؤكدًا فخره بالأداء والروح القتالية التي ظهرت بالمباريات رغم حسم البطولة مبكرًا.

وقال الخطيب في تصريحات للمركز الإعلان أن التتويج بالدوري جاء بعد أسابيع قليلة من الفوز بلقب السوبر المحلي، وهو ما يعكس استمرارية التفوق والجاهزية العالية.

وطالب رئيس القلعة الحمراء اللاعبات بالمزيد من التركيز خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للبطولات القارية، وعلى رأسها بطولتى كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

واختتم الخطيب بتوجيه الثقة الكاملة في منظومة العمل، مشددًا على أهمية مواصلة الجهد للحفاظ على مكانة الأهلي المتميزة وإسعاد الجماهير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات يد الأهلى والزمالك محمود الخطيب يد الأهلى الدوري العام لكرة اليد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب