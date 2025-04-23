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بعد تعافيه من الإصابة.. حارس الزمالك يشارك في التدريبات الجماعية

07:00 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    جماهير المصري خلال مباراة الزمالك
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    الزمالك ضد المصري (3)
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    الزمالك ضد المصري
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (1)
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    المصري ضد الزمالك (1)
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    الزمالك ضد المصري (1)
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    الزمالك ضد المصري (2)
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (2)
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    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء، انتظام اللاعب محمد عواد، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وشارك محمد عواد حارس مرمى الفريق في تدريبات الحراس التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

وشارك محمد عواد في الفقرات الفنية الخاصة بتدريبات حراس المرمى بعد خضوعه لبرنامج تدريبي خاص خلال مران الأمس، وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على تجهيز الحارس بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

من المقرر أن يلتقي الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

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الزمالك والمصري محمد عواد حارس الزمالك الزمالك
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