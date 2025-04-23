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الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

06:48 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد الدولي
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    فيفا
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    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو يتحدث بعد اجتماع لمجلس الاتحاد في مدينة كالكوتا الهندية، في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
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    صورة شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك دون ذكر السبب وراء هذا القرار.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد عدد من الأندية المصرية وهم: "أسوان، الإسماعيلي، بيراميدز، فاركو وإيسترن كومباني"، قبل أن يتم إدراج الزمالك ضمن القائمة اليوم.

ويعاني الزمالك من وجود العديد من الأزمات المادية والمالية، منها وجود الكثير من المستحقات المتأخرة على النادي لمدربين ولاعبين سابقين ومنهم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

ويذكر أن الفارس الأبيض ودع الفارس بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة أمام ستلينبوش الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين، بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني النادي الأهلي صاحب الـ 40 نقطة.

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