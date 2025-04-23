الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك دون ذكر السبب وراء هذا القرار.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد عدد من الأندية المصرية وهم: "أسوان، الإسماعيلي، بيراميدز، فاركو وإيسترن كومباني"، قبل أن يتم إدراج الزمالك ضمن القائمة اليوم.

ويعاني الزمالك من وجود العديد من الأزمات المادية والمالية، منها وجود الكثير من المستحقات المتأخرة على النادي لمدربين ولاعبين سابقين ومنهم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

ويذكر أن الفارس الأبيض ودع الفارس بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة أمام ستلينبوش الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين، بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني النادي الأهلي صاحب الـ 40 نقطة.

أقرأ أيضًا:

قبل مواجهة أورلاندو.. هل يكون بيراميدز خامس الأندية المصرية في نهائي أفريقيا؟

"بعد دعائه عليه".. الخطيب يفاجئ جرين هيلز ويطالب بالعفو عن القاضي