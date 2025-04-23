قبل مواجهة أورلاندو.. هل يكون بيراميدز خامس الأندية المصرية في نهائي أفريقيا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمع بينهما الجمعة، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليكون الفريق المصري بحاجة لتحقيق أي نتيجة إيجابية للعبور إلى المباراة النهائية ويسجل اسمه في تاريخ البطولة الإفريقية.

ولم يتمكن سوى 4 أندية مصرية في التاريخ، من التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهم الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، والزمالك، والإسماعيلي وغزل المحلة.

وفي حال تمكن بيراميدز من عبور بيراميدز والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكون خامس فريق مصري يصل للنهائي، ويسجل ظهوره الأول في تاريخ البطولة بالمباراة النهائية.

وسيلتقي الفائز من أورلاندو وبيراميدز في المباراة النهائية، مع الفائز من طرفي نصف النهائي الآخر بين الأهلي وصن داونز، وذلك بعدما تعادلا سلبيًا أيضًا في مباراة الذهاب.