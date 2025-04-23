مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 0
19:00

لاس بالماس

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
21:30

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

3 1
15:30

كاستال

جميع المباريات

إعلان

قبل مواجهة أورلاندو.. هل يكون بيراميدز خامس الأندية المصرية في نهائي أفريقيا؟

06:29 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (3)
  • عرض 15 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (5)
  • عرض 15 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (3)
  • عرض 15 صورة
    بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (2)
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 15 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    فريق بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمع بينهما الجمعة، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليكون الفريق المصري بحاجة لتحقيق أي نتيجة إيجابية للعبور إلى المباراة النهائية ويسجل اسمه في تاريخ البطولة الإفريقية.

ولم يتمكن سوى 4 أندية مصرية في التاريخ، من التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهم الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، والزمالك، والإسماعيلي وغزل المحلة.

وفي حال تمكن بيراميدز من عبور بيراميدز والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكون خامس فريق مصري يصل للنهائي، ويسجل ظهوره الأول في تاريخ البطولة بالمباراة النهائية.

وسيلتقي الفائز من أورلاندو وبيراميدز في المباراة النهائية، مع الفائز من طرفي نصف النهائي الآخر بين الأهلي وصن داونز، وذلك بعدما تعادلا سلبيًا أيضًا في مباراة الذهاب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز أورلاندو أورلاندو بيراتس دوري أبطال إفريقيا بيراميدز وأورلاندو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب