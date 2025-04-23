مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 0
19:00

لاس بالماس

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
21:30

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

3 1
15:30

كاستال

جميع المباريات

إعلان

مصطفي العش: الحضور الجماهير ضد صن داونز يدفعنا للعبور للنهائي

06:27 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    طرد مصطفى العش
  • عرض 15 صورة
    طرد مصطفى العش
  • عرض 15 صورة
    خروج مصطفى العش من ملعب المباراة
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر مصطفي العش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال العش في تصريحاته اليوم: قدمنا المطلوب في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا، رغم صعوبة المباراة التي انتهت بالتعادل، لكننا عازمون على تحقيق الفوز في استاد القاهرة ووسط الجماهير الداعمة لنا.

وأوضح لاعب الأهلي أن جميع اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لحسم الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مُشددًا على أن مباراة الذهاب صفحة تم إغلاقها منذ العودة إلى القاهرة، وتم على الفور التحضير لمباراة العودة .

واختتم مصطفى العش تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل دفعة معنوية قوية للفريق، متمنيًا أن يحتفل لاعبو الفريق بالتأهل إلى نهائي البطولة وإسعاد كافة جماهيره.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفي العش الأهلي صن داونز تصريحات مصطفي العش الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب