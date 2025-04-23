مصطفي العش: الحضور الجماهير ضد صن داونز يدفعنا للعبور للنهائي

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر مصطفي العش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال العش في تصريحاته اليوم: قدمنا المطلوب في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا، رغم صعوبة المباراة التي انتهت بالتعادل، لكننا عازمون على تحقيق الفوز في استاد القاهرة ووسط الجماهير الداعمة لنا.

وأوضح لاعب الأهلي أن جميع اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لحسم الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مُشددًا على أن مباراة الذهاب صفحة تم إغلاقها منذ العودة إلى القاهرة، وتم على الفور التحضير لمباراة العودة .

واختتم مصطفى العش تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل دفعة معنوية قوية للفريق، متمنيًا أن يحتفل لاعبو الفريق بالتأهل إلى نهائي البطولة وإسعاد كافة جماهيره.