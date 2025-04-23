"بعد دعائه عليه".. الخطيب يفاجئ جرين هيلز ويطالب بالعفو عن القاضي

كتب- محمد خيري:

أصدر نادي جرين هيلز، بيانا عبر صفحته الرسمية، بشأن تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل إعادة الدكتور مصطفى القاضي لمنصبه مرة أخرى بعد اتصال مع تامر السعيد رئيس النادي.

وكان مصطفى القاضي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي، قم بالدعاء على محمود الخطيب، عبر صفحته الشخصية، وتم تحويله للتحقيق ولكنه رفض الحضور، وأكد أن حسابه الشخصي تم تعرض للاختراق.

وأوضح بيان جرين هيلز على لسان رئيس النادي: "في مفاجأة جميلة تلقيت اليوم اتصال هاتفي من الخلوق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأبلغني أنه كان مرافقًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا ولم يكن يعلم بما صدر في حقه من الدكتور مصطفى القاضي المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز الذي تم إنهاء عمله بعد الإساءة غير المبررة في حق رئيس النادي الأهلي، لأن أخلاقنا وقيم مجتمعنا ترفض ذلك".

وأضاف: "وقال الكابتن الخطيب في اتصاله معي أنه يقدر ويحترم قرار مجلس إدارة نادي جرين هيلز ويتوجه إليه بكل الشكر على هذا الموقف، لكنه يرفض تمامًا الأذى الذي لحق بأسرة الدكتور مصطفى القاضي، لأن ليس لها ذنب فيما صدر عنه من إساءة وهو متنازل عن حقه تجاه ذلك، وأنه وبدون تدخل يستأذن مجلس إدارة نادي جرين هيلز في عودة الدكتور مصطفى القاضي إلى موقعه".

وأوضح: "توجهت بالشكر للكابتن محمود الخطيب على موقفه النبيل وهذا ليس بجديد عليه، ووعدته بالعمل على تلبية طلبه بعد عرض الأمر على مجلس إدارة نادي جرين هيلز".

واختتم: "وفي النهاية وجه الكابتن الخطيب الدعوة لي ولمجلس إدارة نادي جرين هيلز لزيارة النادي الأهلي في أي وقت.. وحقيقة سعدت بهذه الدعوة الكريمة، وسوف نعمل على تلبيتها في وقت قريب.. شكرًا لكل من يساهم في رفعة القيم والأخلاق ويحافظ على وحدة بلادنا".