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بحضور التوأم.. اتحاد الكرة يحتفل بمنتخب الشباب بعد التأهل للمونديال

04:11 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    الاتحتفال بتأهل منتخب الشباب لكأس العالم
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    منتخب الشباب تحت 17 عام
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    المنتخب الوطني تحت 17 سنة
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    حسام وإبراهيم حسن مع منتخب الشباب
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احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بالجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني للشباب تحت 17 سنة بمناسبة تأهل الفراعنة الصغار لكأس العالم.

جاء الاحتفال بدعوة من وليد درويش عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب في بطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت في المغرب.

وتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لتقديم التهنئة للمنتخب الوطني تحت 17 سنة.

وهنأ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، مشيدا بالروح التي يتمتع بها المنتخب بالعودة في المباريات بعد التأخر في النتيجة.

ودعم حسام حسن اللاعبين مطالبا إياهم ببذل الجهد لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للناشئين المقرر في قطر نوفمبر القادم.

حضر الاحتفال حمادة الشربيني ومحمد أبو حسين، وإيناس مظهر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحمد الكأس المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين وجهازه المعاون، محمد إبراهيم المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد، وأحمد فوزي مدرب الحراس، وقاسم قدري دكتور العلاج الطبيعي، ووليد مهدي المدير الإداري، ولاعبي المنتخب.

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الاتحاد المصري منتخب الشباب حسام حسن
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